هشدار نماینده مجلس: جنگ اینبار، جنگ جهانی خواهد شد
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی هشدار داد: جنگ اینبار، جنگ جهانی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۵۲| |
3968 بازدید
به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ اینبار، جنگ جهانی خواهد شد. از جنگیدن با بازندهها ترسی نداریم.
گزارش خطا
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۵
کاشکی میفرمودند که کدام کشورها بنفع ایران وارد جنگ جهانی میخواهند بشوند.
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟