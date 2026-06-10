ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی هشدار داد: جنگ این‌بار، جنگ جهانی خواهد شد.

به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جنگ این‌بار، جنگ جهانی خواهد شد. از جنگیدن با بازنده‌ها ترسی نداریم.