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بقائی: هدف‌گیری مخازن آب، حمله به زندگی مردم است

سخنگوی وزارت امور خارجه امشب با بیان اینکه حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، به بهانه سقوط مشکوک یک بالگرد متجاوزان، حمله به نبض زندگی ایرانیان است، گفت: هیأت حاکمه آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۵۰
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بقائی: هدف‌گیری مخازن آب، حمله به زندگی مردم است

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، امشب (چهارشنبه) در پیامی در شبکه ایکس با اشاره‌ به تجاوز نظامی دیشب آمریکا به مخازن نگهداری آب در جنوب کشور، نوشت: «آب نبض زندگی است» و آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: آمریکا در ادامه تجاوزهای خود علیه ایران، شب گذشته زیرساخت‌های حیاتی آب در سریک هرمزگان را هدف قرار داد و تأسیسات تأمین آب مردم را مورد حمله قرار داد؛ تأسیساتی که به بیش از ۲۰ هزار نفر خدمات‌رسانی می‌کرد.

بقائی بیان کرد: نابودی دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب و محروم کردن ده روستا از آب آشامیدنی، جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: هیأت حاکمه آمریکا باید به‌خاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند.
 

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اسماعیل بقایی مخازن آب زندگی مردم حمله به مخازن آب سیرک هرمزگان
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