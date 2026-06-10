ترامپ: تنگه هرمز را آمریکا کنترل میکند نه ایران
رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروثسوشال مدعی شده که ماه پیش به ارتش کشورش دستور اجرای یک «عملیات مخفیانه» برای حمایت از عبور نفتکشها و کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را داده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او مدعی شد که این عملیات باعث شده بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت بتواند از تنگه هرمز عبور کرده و وارد بازار شود. او ادعا کرد که بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری توانسهاند به سلامت از تنگه هرمز عبور کنند.
ترامپ در پایان پیام خودش نوشت: «این تلاش به شدت موفقیتآمیز به خاطر آن است که ایالات متحده آمریکا تنگه هرمز را کنترل میکند نه ایران.»
وی سپس خیالبافیهای همیشگی خودش را تکرار کرده و نوشته ارتش ایران شکست خورده و اقتصادشان سردرگم شده است.
او ساعاتی قبلتر هم با لحنی مفتخرانه مدعی شده بود که ایالات متحده «میلیونها بشکه نفت ایران» را برمیدارد.
وی گفت: «امروز برای اولین بار است که اعلام میکنم. ما میلیونها بشکه نفت را بر میداریم. به همین دلیل است که قیمت هر بشکه نفت به جای ۲۵۰ دلار، ۸۵ تا ۹۰ دلار است. ایران تاکنون این را نمیدانست.»
با وجود این، ساعاتی بعد از این ادعاها وزیر انرژی آمریکا گفت که از هیچ عملیاتی برای توقیف میلیونها بشکه نفت ایران اطلاع ندارد.
واقعیتسنجی رسانههای آمریکا نشان میدهد برخی از ادعاهایی که دونالد ترامپ برای ارائه دستاورد از سیاستهای دولتش ارائه میکند معمولاً انطباقی با واقعیت ندارند.
به عنوان مثال، او در چندین اظهارنظر گفته که ۸ یا ۹ جنگ غیرقابل حل را پایان داده است، حال آنکه برخی از این درگیریها مانند جنگ بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا هنوز جنگ فعال محسوب میشوند، برخی از آنها هرگز درگیری نظامی جدی نبودهاند و در برخی اصلاً مداخله او اثرگذار نبوده است.
ادعاهای دیگری که دونالد ترامپ درباره ارقام سرمایهگذاری در آمریکا، نرخ تورم، قیمت بنزین و یا نرخ اشتغال مطرح کرده نیز بارها زیر سوال رفتهاند.
ماه پیش دونالد ترامپ عملیاتی موسوم به «پروژه آزادی» را با ادعای حمایت از عبور کشتیها و نفتکشها از تنگه هرمز راهاندازی کرده بود.
این پروژه تنها ۳۶ ساعت بعد از اعلام آغاز به کار آن متوقف شد. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده بود بسیاری از شرکتهای کشتیرانی میگویند تنها با استناد به بیانیههای ترامپ حاضر به عبور از تنگه هرمز نیستند.
این شرکتها اعلام کرده بودند که ایران بایستی بخشی از هر گونه توافق برای عبور کشتیها از تنگه هرمز باشد.