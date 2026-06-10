آتشسوزی گسترده در میدان قیام تهران
سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتشسوزی در یک انبار فرش در محدوده میدان قیام خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۴۷| |
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سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتشسوزی در یک انبار کالا در محدوده میدان قیام خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ ملکی اعلام کرد: ستون دود سیاهرنگی که در جنوب تهران مشاهده میشود، مربوط به آتشسوزی یک انبار در محدوده میدان قیام است.
وی افزود: این حادثه در خیابان ری و در یک انبار کالا رخ داده و نیروهای آتشنشانی بلافاصله پس از دریافت گزارش، به محل اعزام شدهاند.
سخنگوی آتشنشانی تهران خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق توسط نیروهای آتشنشانی در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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