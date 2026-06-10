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آتش‌سوزی گسترده در میدان قیام تهران

سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار فرش در محدوده میدان قیام خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۴۷
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5982 بازدید
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آتش‌سوزی گسترده در میدان قیام تهران

سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار کالا در محدوده میدان قیام خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ ملکی اعلام کرد: ستون دود سیاه‌رنگی که در جنوب تهران مشاهده می‌شود، مربوط به آتش‌سوزی یک انبار در محدوده میدان قیام است.

وی افزود: این حادثه در خیابان ری و در یک انبار کالا رخ داده و نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از دریافت گزارش، به محل اعزام شده‌اند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

آتش‌سوزی گسترده در میدان قیام تهران

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آتش سوزی حریق میدان قیام سید جلال ملکی آتش نشانی تهران حادثه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
0
پاسخ
لطفا در این شرایط جنگی که هر آتش‌سوزی می‌تواند منجر به آسیب به روحیه و اعتماد مردم شود به شدت برخورد شود وا عاملانی که با بی‌فکری یا بی‌احتیاطی موجب آتش سوزی و آسیب به امنیت ملی شده‌اند را به اشد مجازات برسانید.
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