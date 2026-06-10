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ونس: توافق با ایران، بلندمدت خواهد بود

جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر، احساس می‌کنم در موقعیتی قرار داریم که به ما اجازه می‌دهد به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و به‌طور واقعی مشکل هسته‌ای ایران را حل کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۳۸
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ونس: توافق با ایران، بلندمدت خواهد بود

 معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق واشنگتن با تهران یک توافق بلندمدت خواهد بود که منافع اقتصادی ایالات متحده را تامین و مشکلات هسته ای ایران را حل خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر، احساس می‌کنم در موقعیتی قرار داریم که به ما اجازه می‌دهد به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و به‌طور واقعی مشکل هسته‌ای ایران را حل کند.

وی افزود: این توافق فقط مربوط به اکنون یا دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیست، بلکه یک توافق بلندمدت است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
0
پاسخ
میخوای کاندید بشی شیطون؟؟؟

ولی ترامپ به تو اهمیت نمیده
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