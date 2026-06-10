ونس: توافق با ایران، بلندمدت خواهد بود
جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر، احساس میکنم در موقعیتی قرار داریم که به ما اجازه میدهد به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و بهطور واقعی مشکل هستهای ایران را حل کند.
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معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق واشنگتن با تهران یک توافق بلندمدت خواهد بود که منافع اقتصادی ایالات متحده را تامین و مشکلات هسته ای ایران را حل خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر، احساس میکنم در موقعیتی قرار داریم که به ما اجازه میدهد به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و بهطور واقعی مشکل هستهای ایران را حل کند.
وی افزود: این توافق فقط مربوط به اکنون یا دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ نیست، بلکه یک توافق بلندمدت است.
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