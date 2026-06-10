ونس: توافق با ایران، بلندمدت خواهد بود

جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر، احساس می‌کنم در موقعیتی قرار داریم که به ما اجازه می‌دهد به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و به‌طور واقعی مشکل هسته‌ای ایران را حل کند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق واشنگتن با تهران یک توافق بلندمدت خواهد بود که منافع اقتصادی ایالات متحده را تامین و مشکلات هسته ای ایران را حل خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر، احساس می‌کنم در موقعیتی قرار داریم که به ما اجازه می‌دهد به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای ایالات متحده خوب باشد و به‌طور واقعی مشکل هسته‌ای ایران را حل کند.

وی افزود: این توافق فقط مربوط به اکنون یا دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیست، بلکه یک توافق بلندمدت است.