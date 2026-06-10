پاسخ پزشکیان به تهدید بمباران توسط ترامپ
زیرساخت های حیاتی شریان های زندگی مردم اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۳۳| |
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به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پاسخ به تهدید بمباران زیرساختها گفت: زیرساخت های حیاتی شریان های زندگی مردم اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.
ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان وحدت ملی و همبستگی در برابر هر فشار و تهدید استوار خواهد ماند.
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