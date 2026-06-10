سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: اولاً هر تهدیدی که ترامپ کرده، ما یک تو دهنی محکم به او زده‌ایم و این موضوع را ثابت کرده‌ایم.

سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بعد از ظهر امروز (چهارشنبه، ۲۰ خرداد) در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار ایران با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: اولاً هر تهدیدی که ترامپ کرده، ما یک تو دهنی محکم به او زده‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: از همان روزهای ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۴ است که سالگرد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ثابت کرده‌ایم که متناسب با هر تهدید، پاسخ خواهیم داد؛ پاسخی شدیدتر، قوی‌تر و کوبنده‌تر از قبل.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: به هیچ عنوان در مقابل نظام سلطه جهانی و این شیاطین عالم، به‌ویژه ترامپ ملعون و نتانیاهوی خبیث، کوتاه نخواهیم آمد.

سردار شکارچی ادامه داد: هیچ جای نگرانی وجود ندارد و الحمدلله عنایت خداوند و دست خداوند بالای سر ماست. ما اراده کرده‌ایم دشمن را شکست دهیم و ان‌شاءالله او را شکست خواهیم داد.