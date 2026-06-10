با ابلاغ اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» توسط معاون اول رئیس جمهور، وظایف و مسئولیت‌ها، بودجه، اعتبارات، درآمدهای اختصاصی، اموال، پست‌‌های سازمانی، کارکنان و تعهدات سازمان مدیریت حمل‌و نقل و سوخت از وزارت راه و شهرسازی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از وزارت نفت و بخش بهره‌وری انرژی برق از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) منتزع و به سازمان جدید منتقل می شود.