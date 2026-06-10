خبر خوب برای متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی
بر اساس تصمیم جدید پلیس که از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد، مدت اعتبار کارتکس آموزش و آزمون رانندگی از دو سال به چهار سال افزایش مییابد؛ این خبر را سخنگوی پلیس سردار سعید منتظرالمهدی میگوید.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ و با توجه به شرایط خاص آن مقطع هم، پلیس راهور اعلام کرد افرادی که اعتبار گواهینامه آنها به پایان رسیده است، تا یک سال و تا زمان تعیین تکلیف شرایط ویژه، نگرانی بابت انقضای گواهینامه خود نداشته باشند ؛ اکنون دیگر ضرورتی برای استفاده از این مهلت وجود ندارد و دارندگان گواهینامههای منقضیشده میبایست با مراجعه به دفاتر مربوطه نسبت به تمدید گواهینامه خود اقدام کنند.
تسهیل مهم پلیس برای متقاضیان گواهینامه از این رو صورت گرفت که در سالهای گذشته برخی متقاضیان به دلایل مختلف موفق نمیشدند در بازه دو ساله تعیینشده مراحل آموزش و آزمون را تکمیل کنند و ناچار بودند مجدداً برای دریافت کارتکس جدید هزینه پرداخت کنند؛ سردار منتظرالمهدی میگویدکه با افزایش مدت اعتبار کارتکس به چهار سال، این مشکل برطرف شده و فرصت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.