تهیه بسته کمک معیشتی برای مردم

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت در تلاش برای تهیه بسته کمک معیشتی جدیدی برای مردم است، گفت: با توجه به چالش‌های پیش آمده برای درآمدهای کشور، باید تغییرات و ویرایش در قانون بودجه ۱۴۰۵ انجام شود اما لزوما نیاز به ارائه لایحه جدید به مجلس نیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید حمید پورمحمدی - معاون رئیس جمهور - در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های اقتصادی دولت با توجه به چالش‌های پیش آمده برای درآمد‌های ارزی کشور بعد از جنگ رمضان و محاصره دریایی آمریکا، اظهار کرد: همه اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در مسیر مشترکی حرکت می‌کنند و اگرچه ممکن است در روش‌ها تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما هدف همه ما بهبود معیشت مردم است.

او با بیان اینکه دولت با تمام توان در حال برنامه‌ریزی برای رفاه هر چه بیشتر جامعه است، توضیح داد: موضوع معیشت مردم در اولویت نخست دولت قرار دارد و تلاش می‌شود با کم‌هزینه‌ترین روش‌ها و منابع لازم برای تأمین کالا‌ها و حمایت از مردم فراهم شود. باید روش‌هایی را اجرا کرد که کم‌ترین شوک و ضربه را پشت سر بگذاریم.

پورمحمدی با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس برای ایجاد تغییرات و ویرایش قانون بودجه ۱۴۰۵، گفت: جلسات منظمی میان اعضای تیم اقتصادی دولت، رئیس سازمان امور مالیاتی و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود تا درباره راهکار‌های عبور از شرایط موجود و تأمین منابع مورد نیاز تصمیم‌گیری شود.

او با بیان اینکه نیاز نیست حتما لایحه جدید به مجلس ارائه شود، توضیح داد: در حال بررسی مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت هستیم که ممکن است بخشی از آن در قالب اصلاح بودجه، بخشی در قالب اصلاح برخی برنامه‌ها و بخشی نیز متناسب با شرایط جدید کشور اجرایی شود. به طور کلی دولت در حال آماده‌سازی بسته حمایتی برای اقشار مختلف جامعه است و منابع مالی اجرای آن در حال بررسی و نهایی شدن است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تدوین بسته حمایت معیشتی نیز گفت: یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهور به طور مستمر بر آن تأکید دارد، حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف است. در همین راستا طی روز‌های گذشته جلسات متعددی با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شده و در حال طراحی بسته‌ای هستیم که بتواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد.

پورمحمدی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر بررسی منابع مالی و شیوه‌های تأمین آن ادامه دارد تا راهکاری انتخاب شود که کم‌ترین آسیب و بیشترین منفعت را برای مردم به همراه داشته باشد. من یا اقای همتی هم ندارد، همه ما در یک کشتی هستیم و برای بهبود معیشت مردم در شرایط سخت فعلی کشور تلاش می‌کنیم.