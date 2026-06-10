سرقت و زورگیری در معابر و خیابان‌ها آرامش شهروندان را مختل کرده‌است؛ پلیس با اعلام خبر دستگیری یک گروه از سارقان می‌گوید که با قاطعیت در برابر هرگونه تعدی به امنیت جامعه ایستاده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی وقوع سرقت‌های خشن اعم از گوشی‌قاپی و گردنبندقاپی مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه، متهمان به هویت «محسن و رامین» را در مخفیگاه مجردیشان در یکی از شهرستان‌های غرب تهران دستگیر کردند.

چندی پیش هم عامل سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در میدان امام حسین و بلوار اندرزگو شناسایی و دستگیر شد.

سارقان در بازجویی‌های اولیه، به ۲۰ فقره سرقت گوشی و گردنبند قاپی در سطح شهر تهران اعتراف کردند؛ سرهنگ کارآگاه عقیلی به مخلان نظم و امنیت هشدار می‌دهد که پلیس با بهره‌گیری از تمامی ابزار‌های نظارتی و اطلاعاتی، با قاطعیت در برابر هرگونه تعدی به امنیت جامعه ایستاده است و هیچ نقطه‌ای برای مجرمان امن نخواهد بود.