بازداشت گوشیقاپها و گردنبندقاپهای سریالی تهران
سرقت و زورگیری در معابر و خیابانها آرامش شهروندان را مختل کردهاست؛ پلیس با اعلام خبر دستگیری یک گروه از سارقان میگوید که با قاطعیت در برابر هرگونه تعدی به امنیت جامعه ایستاده است.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی وقوع سرقتهای خشن اعم از گوشیقاپی و گردنبندقاپی مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه، متهمان به هویت «محسن و رامین» را در مخفیگاه مجردیشان در یکی از شهرستانهای غرب تهران دستگیر کردند.
چندی پیش هم عامل سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در میدان امام حسین و بلوار اندرزگو شناسایی و دستگیر شد.
سارقان در بازجوییهای اولیه، به ۲۰ فقره سرقت گوشی و گردنبند قاپی در سطح شهر تهران اعتراف کردند؛ سرهنگ کارآگاه عقیلی به مخلان نظم و امنیت هشدار میدهد که پلیس با بهرهگیری از تمامی ابزارهای نظارتی و اطلاعاتی، با قاطعیت در برابر هرگونه تعدی به امنیت جامعه ایستاده است و هیچ نقطهای برای مجرمان امن نخواهد بود.
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