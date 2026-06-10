روایت ترامپ از جزئیات سقوط بالگرد آمریکایی

دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شد پهپاد ایرانی که با بالگرد آپاچی آمریکایی برخورد کرده بود، در شرایطی عجیب، بدون انفجار وارد کابین خلبانان شده است.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ دونالد ترامپ در اظهاراتی مدعی شد پهپاد ایرانی که با بالگرد آپاچی آمریکایی برخورد کرده بود، در شرایطی عجیب، بدون انفجار وارد کابین خلبانان شده است.

ترامپ در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز گفت: بالگرد آپاچی AH-۶۴ ارتش ایالات متحده که اوایل این هفته سقوط کرد، توسط یک پهپاد که بین دو خلبان خورده بود، مورد اصابت قرار گرفت.

با وجود آتش گرفتن و ایجاد گرمای شدید، پهپاد منفجر نشد و به خلبانان اجازه داد تا در دریا فرود اضطراری داشته باشند.

خدمه حدود دو ساعت بعد توسط یک شناور سطحی بدون سرنشین نیروی دریایی ایالات متحده نجات یافتند.

ترامپ زنده ماندن خلبانان را یک "معجزه" توصیف کرد.