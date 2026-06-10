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صادق زیباکلام بازداشت شد

زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعا‌های مطرح شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۷۸
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12614 بازدید
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۱۸

صادق زیباکلام بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ هفدهم خرداد بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد.

زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعا‌های مطرح شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، صبح امروز صادق زیباکلام بازداشت شد.

در حال حاضر پرونده این فرد در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است.

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صادق زیباکلام بازداشت ممنوعیت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
3
پاسخ
ایشون چند بار بازداشت میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
هتل اوین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
10
7
پاسخ
فقط اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
7
پاسخ
چه عجب! بعد از اون همه صحبت و مصاحبه علیه کشور...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
2
پاسخ
این شخص به یاوه گویی افتاده پاک! آزادش کنید و از یه یاوه‌گو قهرمان ملی نسازید!
سید جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
5
پاسخ
من این آدم رو در زندان اوین دیدم خیلی مغرور پرمدعا و بی ادب و خاعن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
5
پاسخ
این دلقک فقط به دنبال دیده شدن است .
در دهه ۷۰ در دانشگاه آزاد زنجان تدریس داشت . آنقدر کارها و حرکات عجیبی داشت . فقط می‌خواهد مشهور شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
6
پاسخ
زشت کلام دیر بازداشت شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
6
پاسخ
قوه قضاییه مماشات کافیست
حرف حساب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
7
پاسخ
مردک بی سواد و بوقلمون صفت ، دائما رنگ عوض میکنه ، فقط بلده شلوغ کاری کنه بی ادب. خدا رو شکر دستگیر شد
یه آدامس بدین بندازه دهنش نتونه هیچ چرت و پرت بگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
7
پاسخ
این فرد مجرم است وباید شدیدا با وی برخورد شود،درحکم محاربه
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