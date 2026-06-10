صادق زیباکلام بازداشت شد
زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبهای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعاهای مطرح شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۷۸| |
12614 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ هفدهم خرداد بود که خبر تشدید قرار نظارت قضایی صادق زیباکلام در پی نقض قرار ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی رسانهای شد.
زیباکلام با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی با نقض این قرار، در مصاحبهای اظهاراتی مطرح کرد که همین مصاحبه و ادعاهای مطرح شده در آن منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.
با اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی، صبح امروز صادق زیباکلام بازداشت شد.
در حال حاضر پرونده این فرد در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۸
ایشون چند بار بازداشت میشه؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
این شخص به یاوه گویی افتاده پاک! آزادش کنید و از یه یاوهگو قهرمان ملی نسازید!
من این آدم رو در زندان اوین دیدم خیلی مغرور پرمدعا و بی ادب و خاعن
این دلقک فقط به دنبال دیده شدن است .
در دهه ۷۰ در دانشگاه آزاد زنجان تدریس داشت . آنقدر کارها و حرکات عجیبی داشت . فقط میخواهد مشهور شود .
در دهه ۷۰ در دانشگاه آزاد زنجان تدریس داشت . آنقدر کارها و حرکات عجیبی داشت . فقط میخواهد مشهور شود .
مردک بی سواد و بوقلمون صفت ، دائما رنگ عوض میکنه ، فقط بلده شلوغ کاری کنه بی ادب. خدا رو شکر دستگیر شد
یه آدامس بدین بندازه دهنش نتونه هیچ چرت و پرت بگه
یه آدامس بدین بندازه دهنش نتونه هیچ چرت و پرت بگه
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟