سفر یک هیات قطری به تهران
هیاتی از قطر برای گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای، امروز ظهر(چهارشنبه) وارد تهران شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۵۷| |
3942 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ گفته میشود در جریان این سفر، علاوه بر مباحث دوجانبه و تحولات منطقه، راجع به آخرین تحولات مرتبط با روند دیپلماتیک برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا نیز بحث و رایزنی میشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
هیچ مذاکره ای را دیگر نپذیرید. طرف مقابل 100 درصد برای جنگ آماده شده است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
دیپلماسی همیشه خوبه
باید صحبت کرد و اگر می شود به نتیجه برد برد رسید
باید صحبت کرد و اگر می شود به نتیجه برد برد رسید
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟