سفر یک هیات قطری به تهران

هیاتی از قطر برای گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، امروز ظهر(چهارشنبه) وارد تهران شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ گفته می‌شود در جریان این سفر، علاوه بر مباحث دوجانبه و تحولات منطقه، راجع به آخرین تحولات مرتبط با روند دیپلماتیک برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا نیز بحث و رایزنی می‌شود.