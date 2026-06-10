انهدام پهپاد متخاصم در خوزستان
یک فروند پهپاد متخاصم دشمن در شهرستان اندیکای خوزستان توسط شبکه یکپارچه پدافندی جمهوری اسلامی ایران کشف و منهدم شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۵۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک فروند پهپاد متخاصم توسط شبکه یکپارچه پدافندی جمهوری اسلامی صبح امروز در محدوده روستای چال بلوطک شهرستان اندیکا منهدم شد.
بر اساس گزارشهای اولیه، این پهپاد پس از شناسایی هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
تاکنون هیچگونه تلفات یا خسارت جانی در این حادثه گزارش نشده است و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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