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سناتور آمریکایی مخالف کمک‌ نظامی به اسرائیل

سناتور سرشناس آمریکایی وعده داد که جلوی تصویب قانونی که قرار است ارتش‌ها و صنایع نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را ادغام کند، خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۴۸
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سناتور آمریکایی مخالف کمک‌ نظامی به اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی تاکید کرد با بندی در قانون اختیارات دفاع ملی ایالات متحده (NDAA) که صنایع نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در سطحی بی‌سابقه ادغام می‌کند، «شدیدا مخالفت خواهد کرد.»

به گزارش خبرگزاری آناتولی، سندرز در یک سخنرانی در محل باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در شهر واشنگتن دی. سی گفت: «ایالات متحده آمریکا نباید تامین‌کننده ارتش اسرائیل باشد.»

سندرز هشدار داد که بند «۲۲۴» این لایحه نظامی، وزیر جنگ آمریکا را موظف می‌کند «عاملی اجرایی» را به عنوان مسئول هماهنگ‌سازی همکاری‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی منصوب کند؛ همکاری‌هایی که شامل «تحقیق، توسعه، آزمایش، ارزیابی و یکپارچه‌سازی تلاش‌ها به صورت دوجانبه در حوزه فناوری‌های نظامی و همچنین همکاری صنعتی» می‌شود.

سندرز تاکید کرد که به شدت با این بند مخالف است و از هرگونه تلاش برای ادغام بیشتر صنایع نظامی دو طرف جلوگیری خواهد کرد.

در جریان این سخنرانی، معترضان حامی فلسطین سخنان سناتور آمریکایی را قطع کردند. یکی از معترضان فریاد زد: «مساله بر سر مسئول بودن فقط دولت نتانیاهو نیست بلکه کلیت کابینه‌های اسرائیل هستند که مرتکب نسل‌کشی و آپارتاید می‌شوند. چطور جرات می‌کنید که همچنان به حمایت از اسرائیل وقتی که به کشتن فلسطینی‌ها ادامه می‌دهند ادامه دهید؟»

سندرز در پاسخ گفت: «امیدوارم اکثر افراد اینجا بدانند که من رهبری تلاش در سنای آمریکا برای پایان دادن به کمک‌های نظامی به اسرائیل را بر عهده داشتم. فکر می‌کنم آنچه در غزه اتفاق افتاد، در حقیقت – و این را با اکراه می‌گویم – نسل‌کشی بود. درد و رنج‌های مردم فلسطین امروز هم ادامه دارد.»

این سناتور آمریکایی تصریح کرد: «مساله فقط مربوط به کابینه راست‌گرای افراطی و نژادپرست اسرائیل نیست. سیاست ما در قبال خاورمیانه نیاز به تغییرات اساسی دارد.»

بر اساس آمار‌های منتشر شده توسط مسئولان فلسطینی، جنگ همراه با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به شهادت نزدیک به ۷۳ هزار فلسطینی منجر شده و بیش از ۱۷۳ هزار زخمی بر جای گذاشته است. اکثر قربانیان زنان و کودکان هستند.

با وجود آتش‌بسی که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ بین رژیم صهیونیستی و حماس برقرار شد، وزارت بهداشت غزه گزارش داده که ارتش این رژیم همچنان با حملات تقریباً روزانه خود، ۹۶۱ فلسطینی دیگر را به شهادت رسانده و ۳۰۲۰ نفر را زخمی کرده است.

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