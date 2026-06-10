دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در بخش مردان از چهارشنبه (۲۰ خرداد) آغاز می‌شود. این لیگ قرار است به میزبانی سه کشور برزیل، فرانسه و صربستان برگزار شود.

به گزارش تابناک؛ دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در بخش مردان از چهارشنبه (۲۰ خرداد) آغاز می‌شود. این لیگ قرار است به میزبانی سه کشور برزیل، فرانسه و صربستان برگزار شود.

برنامه بازی‌های تیم ملی والیبال مردان ایران را در لیگ مشاهده می‌کنید.