قیمت طلا و سکه در بازار امروز 20 خرداد
کد خبر: ۱۳۷۸۲۲۵| |
6352 بازدید
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
البته قیمت طلا در بازار داخل همسو با جهت گیری جهانی پایین نیومده!
تازه حباب کاذب هم ایجاد شده!
نرخ ارز هم بدون شکل گیری متغیر خاصی بی جهت امروز بالا رفته!
چرا بی دلیل باید نرخ ارز بره بالا؟!
یه عده افراد خاص نمیخان مردم رنگ ارزونی رو ببینن!
نظام قضایی باید اینا رو شناسایی و باهاشون برخورد کنه!
تازه حباب کاذب هم ایجاد شده!
نرخ ارز هم بدون شکل گیری متغیر خاصی بی جهت امروز بالا رفته!
چرا بی دلیل باید نرخ ارز بره بالا؟!
یه عده افراد خاص نمیخان مردم رنگ ارزونی رو ببینن!
نظام قضایی باید اینا رو شناسایی و باهاشون برخورد کنه!
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟