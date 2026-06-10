انفجار در قشم تکذیب شد
فرماندار شهرستان قشم گفت: انفجاری در قشم رخ نداده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۲۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما؛ امیر تیموری افزود: صدای انفجار شنیده شده مربوط به قشم نیست.
ساعتی پیش صدای انفجار از سمت دریا در قشم شنیده شده است، اما هنوز هیچ منبع رسمی منشاء و مکان انفجار را تائید نکرده است.
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