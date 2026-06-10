انفجار در قشم تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما؛ امیر تیموری افزود: صدای انفجار شنیده شده مربوط به قشم نیست.

ساعتی پیش صدای انفجار از سمت دریا در قشم شنیده شده است، اما هنوز هیچ منبع رسمی منشاء و مکان انفجار را تائید نکرده است.