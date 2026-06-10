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پاسخ سخنگوی کمیسیون‌امنیت به رفتاردوگانه آمریکا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ۱۰۲ روز از قتل عام دانش‌آموزان میناب می‌گذرد و هنوز تحقیقات درباره کشتار دختران میناب ادامه دارد؛ دروغگویان اپستینی اینگونه فراموش‌کار می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۷۸۲۲۱
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پاسخ سخنگوی کمیسیون‌امنیت به رفتاردوگانه آمریکا

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ۲ روز پنتاگون و کاخ سفید به این نتیجه رسیدند که سقوط بالگرد در تنگه هرمز کار ایران است ولی ۱۰۲ روز از قتل عام دانش‌آموزان میناب می‌گذرد و هنوز تحقیقات درباره کشتار دختران میناب ادامه دارد!

دروغگویان اپستینی به دخترکان بیگناه که می‌رسند اینگونه فراموش‌کار می‌شوند.

ننگ بر شما»

پاسخ سخنگوی کمیسیون‌امنیت به رفتاردوگانه آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بامداد چهارشنبه (20 خرداد) تروریست‌های سنتکام از حمله تلافی‌جویانه‌شان به بهانه سقوط هلیکوپتر آمریکایی در تنگه هرمز خبر دادند. رئیس‌جمهور آمریکا نیز در گفت‌وگویش با شبکه خبری ABC این حمله را تایید کرد!

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا در مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. ارتش جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران، حملات سهمگین و گسترده‌تر علیه بانک اهداف تعیین‌شده در منطقه انجام خواهد شد.»

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ابراهیم عزیزی آمریکا کمیسیون امنیت ملی سخنگوی کمیسیون امنیت تنگه هرمز سقوط بالگرد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
3
پاسخ
چه متن درستی . آفرین
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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