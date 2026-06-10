درخواست فوری چین از ایران و آمریکا

وزارت خارجه چین در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی آمریکا، خواستار توافق فوری برای آتش‌بس جامع بین ایران و آمریکا شد و بر راه‌حل دیپلماتیک بین دو کشور تأکید کرد.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه چین امروز (چهارشنبه) در واکنش به نقض آتش بس از سوی ایالات متحده و حمله این کشور به خاک ایران که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه شد، خواستار پایبندی به راه حل های دیپلماتیک به منظور حل اختلافات میان ایران و آمریکا شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت خارجه چین با تأکید بر لزوم حفظ آرامش و خویشتنداری تصریح کرد «واشنگتن و تهران باید اقدامات ملموسی را به منظور آرام سازی اوضاع انجام دهند و به راههای دیپلماتیک برای حل اختلافات پایبند باشند».

در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا در مناطقی از جنوب ایران به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.



قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) با صدور بیانیه‌ای در این خصوص به آمریکا در خصوص هرگونه تعرض به خاک جمهوری اسلامی ایران هشدار داد «ارتش جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران، حملات سهمگین و گسترده تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد.»

وزارت خارجه چین در ادامه خواستار دستیابی به یک توافق جامع آتش بس شد و گفت « واشنگتن و تهران باید در اسرع وقت برای دستیابی به یک توافق جامع آتش‌بس تلاش کنند.