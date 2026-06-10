۷۰ درصد اهداف عملیات بامدادی با موفقیت اصابت کرد
یک منبع آگاه نظامی گفت: ۷۰ درصد اهداف عملیات بامداد امروز با موفقیت اصابت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۹۴| |
2720 بازدید
به گزارش تابناک، یک منبع آگاه نظامی در گفتوگو با فارس اعلام کرد بررسیهای اولیه تصاویر ماهوارهای و اطلاعات ارسالی منابع میدانی سرویس اطلاعات خارجی ایران از موفقیت قابل توجه عملیات بامداد امروز حکایت دارد.
به گفتۀ این منبع، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد موشکهای بالستیک دوربرد و پهپادهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از سامانههای پدافندی مستقر در پایگاههای ایالات متحده اهداف از پیش تعیینشده در الازرق اردن، علی السالم کویت و پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را مورد اصابت قرار دادهاند.
این منبع آگاه افزود بر اساس دادههای اولیه گردآوریشده، ۷۰ درصد اهداف دقیق برنامهریزیشده در این عملیات با موفقیت هدف قرار گرفته است.
گزارش خطا
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟