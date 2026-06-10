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۷۰ درصد اهداف عملیات بامدادی با موفقیت اصابت کرد

یک منبع آگاه نظامی گفت: ۷۰ درصد اهداف عملیات بامداد امروز با موفقیت اصابت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۹۴
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2720 بازدید
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۷۰ درصد اهداف عملیات بامدادی با موفقیت اصابت کرد

به گزارش تابناک، یک منبع آگاه نظامی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد بررسی‌های اولیه تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات ارسالی منابع میدانی سرویس اطلاعات خارجی ایران از موفقیت قابل توجه عملیات بامداد امروز حکایت دارد.

به گفتۀ این منبع، ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد موشک‌های بالستیک دوربرد و پهپادهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از سامانه‌های پدافندی مستقر در پایگاه‌های ایالات متحده اهداف از پیش تعیین‌شده در الازرق اردن، علی السالم کویت و‌ پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را مورد اصابت قرار داده‌اند.

این منبع آگاه افزود بر اساس داده‌های اولیه گردآوری‌شده، ۷۰ درصد اهداف دقیق برنامه‌ریزی‌شده در این عملیات با موفقیت هدف قرار گرفته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
14
پاسخ
باید تلاش کنیم که به ۱۰۰ درصد برسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
15
پاسخ
انشاالله روزی که خود کاخ سفید رو بشه هدف قرار داد
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
9
پاسخ
بنام خدا
امریکا دور از دسترس است و به همین خاطر هرجنایتی که بخواهد انجام میدهد . انشاالله روزی برسد که بتوانیم امریکارا مورد هدف قرار دهیم
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