اموال ۴۷ نفر دیگر از خائنین به وطن توقیف شد

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از شناسایی و توقیف اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در استان به نفع حقوق عامه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به مقررات «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» گفت: به منظور سهولت بخشی و تسریع در اعمال برخوردهای قاطع، فوری و بازدارنده قانونی با هرگونه مصادیق همکاری با دشمن، کارگروهی تخصصی به منظور شناسایی و توقیف اموال متهمان موضوع قانون یاد شده تشکیل شد و از این مجرا اولویت‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه حسب مورد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعنوان مدعی العموم مأموریت یافت مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

وی با اشاره به بهره‌گیری دستگاه قضایی و ضابطان از کلیه ظرفیت‌های قانونی و ساختارهای شبکه‌ای موجود از جمله رصد و پایش دقیق فضای حقیقی و مجازی و سایر بسترهای همکاری با عوامل دشمن، خاطرنشان کرد: همه این ظرفیت‌ها مسیرهای دسترسی لازم را برای امکان شناسایی و متعاقبا تعقیب کیفری متهمان فراهم و تسهیل کرد.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در طول جنگ رمضان نیز تعداد ۱۴ فقره پرونده قضایی علیه اشخاص مرتبط با دشمن تحت عناوین اتهامی، اعم از فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی ضد امنیت داخلی و خارجی و تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: در اجرای قانون تاکنون اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه کمک به نفع دشمن، در استان خراسان شمالی شناسایی و توقیف شده است.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده تصریح کرد: ۴ نفر از متهمان اخیر مقیم کشور آلمان، ۶ نفر مقیم انگلیس، ۲ نفر مقیم فرانسه، ۱۰ نفر مقیم ترکیه، ۵ نفر مقیم آمریکا، ۲ نفر مقیم کانادا، ۲ نفر مقیم ایتالیا، ۲ نفر مقیم استرالیا، ۲ نفر مقیم عمان و مابقی مقیم کشورهای دانمارک، اسپانیا، قطر، امارات، چین، اسکاتلند، قبرس، یونان، نیوزیلند و ... هستند که دستورهای لازم در راستای توقیف اموال آنها صادر شده است.