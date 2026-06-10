ترامپ، خرابکننده جامجهانی
چگونه دونالد ترامپ از جام جهانی فوتبال سوءاستفاده میکند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۸۲| |
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به گزارش تابناک ؛ جلد مجلهٔ آلمانی اشپیگل با انتشار تصویری از ترامپ نوشت: چگونه دونالد ترامپ از جام جهانی فوتبال سوءاستفاده میکند.
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فقط دنبال سود این لنعتی وایستید ببینید بعد ریاست جمهوریش میره برای همیشه در زندان
مسخره ترین جام جهانی که تا حالا دیدم ، از برخورد امنیتی با تیم ها گرفته تا ویزا ندادن به خیلی از طرفداران تیم ها.!!خب مگه مجبورید میزبان بشید و ویزا ندین؟؟؟فساد فیفا دیگه داره مافیایی میشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
دعا و آرزوی من، تحقیر امریکا در صحنه جهانی به خاطر عملکرد بدش در برگزاری جام جهانی 2026 هستش. امیدوارم این جام، فرصتی باشه برای انزوای امریکا!
بدترین دوره جام جهانی از همه لحاظ همین دوره خواهد بود ،پ ولکه ننگی بر گرده فیفا خواهد ماند
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