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ترامپ، خراب‌کننده‌ جام‌جهانی

چگونه دونالد ترامپ از جام جهانی فوتبال سوءاستفاده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۸۲
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2878 بازدید
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۶
ترامپ، خراب‌کننده‌ جام‌جهانی



به گزارش تابناک ؛ جلد مجلهٔ آلمانی اشپیگل با انتشار تصویری از ترامپ نوشت: چگونه دونالد ترامپ از جام جهانی فوتبال سوءاستفاده می‌کند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
5
پاسخ
فقط دنبال سود این لنعتی وایستید ببینید بعد ریاست جمهوریش میره برای همیشه در زندان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
7
پاسخ
مسخره ترین جام جهانی که تا حالا دیدم ، از برخورد امنیتی با تیم ها گرفته تا ویزا ندادن به خیلی از طرفداران تیم ها.!!خب مگه مجبورید میزبان بشید و ویزا ندین؟؟؟فساد فیفا دیگه داره مافیایی میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
امریکاییها به فوتبال علاقه ای ندارند و برای همون هیچ هیجان و تخصصی هم ندارند. من که دعا میکنم، این جام جهانی صحنه‌ای باشه برای حقارت امریکا و زوال و نابودیش.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
3
پاسخ
دعا و آرزوی من، تحقیر امریکا در صحنه جهانی به خاطر عملکرد بدش در برگزاری جام جهانی 2026 هستش. امیدوارم این جام، فرصتی باشه برای انزوای امریکا!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
1
0
پاسخ
بدترین دوره جام جهانی از همه لحاظ همین دوره خواهد بود ،پ ولکه ننگی بر گرده فیفا خواهد ماند
ه
|
India
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
0
پاسخ
فوتبال نان نمیشه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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