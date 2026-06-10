انهدام پهپاد آمریکایی MQ۹ در استان بوشهر
سپاه پاسداران از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان شهرستان جم استان بوشهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۷۶| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در جریان درگیریهای هوایی جاری در تنگه هرمز یک فروند پهباد MQ۹ که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیکشدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.
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