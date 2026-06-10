رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از وقوع رگبار و رعدوبرق باران در استان‌های شمالی و وزش باد شدید و گرد و خاک در مرکز و شرق ایران خبر داد.

رگبار و رعد و برق در این استان‌ها

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان درباره شرایط جوی کشور اظهار کرد: چهارشنبه (۲۰ خرداد) و پنجشنبه (۲۱ خرداد) در اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذریایجان شرقی، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جمعه (۲۲ خرداد) و شنبه (۲۳ خرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان شمالی و یکشنبه (۲۴ خرداد) در شمال غرب کشور در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر بارش دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اضافه کرد: طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۱ خرداد) کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۳۵ و ۲۳ درجه سانتیگراد و پس‌فردا (۲۲ خرداد) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی افزایش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۷ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان درباره وضعیت دمای مراکز استان‌ها طی دو روز آینده گفت: فردا و پس فردا اهواز با بیشینه دمای ۴۷ درجه و شهرکرد با کمینه دمای ۸ و ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مراکز استان‌ها خواهند بود.