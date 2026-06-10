شاخص کل بورس ایران رکورد تاریخی زد + عکس

شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رسیدن به ۴ میلیون و ۶۰۲ هزار واحد رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.

به گزارش تابناک، شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رسیدن به ۴ میلیون و ۶۰۲ هزار واحد رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.

شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات آخرین روز کاری هفته، بی‌توجه به تحولات منطقه ۶۱ هزار واحد رشد کرد و به کانال ۴.۶ میلیون واحد وارد شد.

شاخص هم وزن ۱۸ هزار واحد مثبت شد و به ارتفاع یک میلیون و ۲۳۶ هزار واحد دست یافت .

۸۳ درصد نمادهای بازار مثبت و ارزش صف خرید سهام ۲۳.۵ همت است .

در دقایق ابتدایی بازار ۳۴۰ میلیارد تومان به سهام حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی وارد شد.