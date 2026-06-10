شاخص کل بورس ایران رکورد تاریخی زد + عکس
شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رسیدن به ۴ میلیون و ۶۰۲ هزار واحد رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۶۹| |
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به گزارش تابناک، شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رسیدن به ۴ میلیون و ۶۰۲ هزار واحد رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات آخرین روز کاری هفته، بیتوجه به تحولات منطقه ۶۱ هزار واحد رشد کرد و به کانال ۴.۶ میلیون واحد وارد شد.
شاخص هم وزن ۱۸ هزار واحد مثبت شد و به ارتفاع یک میلیون و ۲۳۶ هزار واحد دست یافت .
۸۳ درصد نمادهای بازار مثبت و ارزش صف خرید سهام ۲۳.۵ همت است .
در دقایق ابتدایی بازار ۳۴۰ میلیارد تومان به سهام حق تقدمها و صندوقهای سهامی وارد شد.
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خورده خریداران طلا در خلیج و هند و .. به دنبال فروش طلا برای بقایشان هستند
اگر چه هنوز چین بزرگترین خریدار طلا است
علت اصلی اوضاع بد اقتصادی جهان پس از بسته شدن تنگه هرمز است.
خورده خریداران طلا در خلیج و هند و .. به دنبال فروش طلا برای بقایشان هستند
اگر چه هنوز چین بزرگترین خریدار طلا است
شاخص 6 سال از تورم عقب است تنها بازاری که دولت به سرمایه گذارانش خیانت کرده است شاخص اگر 60 میلیون برسد تازه با تورم سربه سر خواهد بود.
خواهش می کنیم مردم بیچاره را که چندقاز در این بورس گذاشته اند فریب ندهید این آمار و ارقام گول زننده است و فقط در اثر تورم بسیار عجیب و ناگهانی همین چند روزه بوجود آمده.
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