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شاخص کل بورس ایران رکورد تاریخی زد + عکس

شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رسیدن به ۴ میلیون و ۶۰۲ هزار واحد رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۶۹
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1296 بازدید
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شاخص کل بورس ایران رکورد تاریخی زد + عکس

به گزارش تابناک، شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات امروز با رسیدن به ۴ میلیون و ۶۰۲ هزار واحد رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد.

شاخص کل بورس در دقایق ابتدایی معاملات آخرین روز کاری هفته، بی‌توجه به تحولات منطقه ۶۱ هزار واحد رشد کرد و به کانال ۴.۶ میلیون واحد وارد شد. 

شاخص هم وزن ۱۸ هزار واحد مثبت شد و به ارتفاع یک میلیون و ۲۳۶ هزار واحد دست یافت .

۸۳ درصد نمادهای بازار مثبت و ارزش صف خرید سهام ۲۳.۵ همت است .

 در دقایق ابتدایی بازار ۳۴۰ میلیارد تومان به سهام حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی وارد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
0
پاسخ
در مقابل اونس طلای جهانی با رسیدن زیر 4200 دلار سقوط کرد
علت اصلی اوضاع بد اقتصادی جهان پس از بسته شدن تنگه هرمز است.
خورده خریداران طلا در خلیج و هند و .. به دنبال فروش طلا برای بقایشان هستند
اگر چه هنوز چین بزرگترین خریدار طلا است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
1
پاسخ
شاخص 6 سال از تورم عقب است تنها بازاری که دولت به سرمایه گذارانش خیانت کرده است شاخص اگر 60 میلیون برسد تازه با تورم سربه سر خواهد بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
2
پاسخ
خواهش می کنیم مردم بیچاره را که چندقاز در این بورس گذاشته اند فریب ندهید این آمار و ارقام گول زننده است و فقط در اثر تورم بسیار عجیب و ناگهانی همین چند روزه بوجود آمده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
1
پاسخ
امار گول زننده است دوباره قراره جیب ملت خالی بشه
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
0
1
پاسخ
یکبار جیبمون رو زدین دیگه گول نمیخوریم
شاخص بشه 10 ملیون یک ریال سرمایه گذاری نمی کنم.
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