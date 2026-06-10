شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رای گیری اداری درباره قطعنامه 2231 با یازده رأی موافق در مقابل دو رای مخالف (چین و فدراسیون روسیه) و دو رای ممتنع (پاکستان و سومالی)، احیای کمیته اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تصویب کرد. با توجه به آنکه این رای گیری اداری بود و یک قطعنامه نبود، رای منفی روسیه و چین به عنوان وتو در نظر گرفته نشد و این روند تایید شد.