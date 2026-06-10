نبض خبر
لحظه احیای کمیته اعمال تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رای گیری اداری درباره قطعنامه 2231 با یازده رأی موافق در مقابل دو رای مخالف (چین و فدراسیون روسیه) و دو رای ممتنع (پاکستان و سومالی)، احیای کمیته اعمال تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را تصویب کرد. با توجه به آنکه این رای گیری اداری بود و یک قطعنامه نبود، رای منفی روسیه و چین به عنوان وتو در نظر گرفته نشد و این روند تایید شد.
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برچسبها:نبض خبر شورای امنیت سازمان ملل متحد ویدیو قطعنامه 2231
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۹مخالف؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
بجاست اون کشورهای که علیه ما رای دادن در تنگه هرمز ایران عزیز تحریم کنیم
هر کشوری ما را تحریم کنه ما هم در تنگه هرمز تحریم و به ان کشور اجازه عبور نمی دهیم تمام !!!!!
جوان ایرانی سلاااااااااااااامممممممم
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سیاوش| |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
امیر| |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
من بزدل نیستم. برای عزّتمند بودن باید هزینه داد.
حالا کیهان میگه تقصیر روحانی است
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ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰