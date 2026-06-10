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کد خبر:۱۳۷۸۱۶۶
کد خبر:۱۳۷۸۱۶۶
4175 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

لحظه احیای کمیته اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک رای گیری اداری درباره قطعنامه 2231 با یازده رأی موافق در مقابل دو رای مخالف (چین و فدراسیون روسیه) و دو رای ممتنع (پاکستان و سومالی)، احیای کمیته اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تصویب کرد. با توجه به آنکه این رای گیری اداری بود و یک قطعنامه نبود، رای منفی روسیه و چین به عنوان وتو در نظر گرفته نشد و این روند تایید شد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر شورای امنیت سازمان ملل متحد ویدیو قطعنامه 2231
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لحظات تایید بازگشت تحریم‌های شورای امنیت + زیرنویس
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
9
پاسخ
۹مخالف؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
هیچ چیزی احیا نشده . این رایگیری فقط در صورتی موفق میشد که 100 درصد اعضای دایم باهاش موافق کنن که توسط روسیه و چین رد شد . تیتر درست بزنید لطفا
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
28
پاسخ
چقدر کثافتن این ها حمله می کنند تحریم می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
8
پاسخ
شورای امنیت ۲۰ عضو داره با توجه به چیزی که شما نوشتید!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
23
پاسخ
بجاست اون کشورهای که علیه ما رای دادن در تنگه هرمز ایران عزیز تحریم کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
8
32
پاسخ
هر کشوری ما را تحریم کنه ما هم در تنگه هرمز تحریم و به ان کشور اجازه عبور نمی دهیم تمام !!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
15
پاسخ
کلاهتون بالاتر بزارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
13
13
پاسخ
جوان ایرانی سلاااااااااااااامممممممم
پاسخ ها
سیاوش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
علیک سلام می ایستیم
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
علیک السلام،
من بزدل نیستم. برای عزّتمند بودن باید هزینه داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
22
پاسخ
این شورا ابزار مدرن استعمار است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
4
8
پاسخ
حالا کیهان میگه تقصیر روحانی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
حالا یعنی خیلی روحانی مهمه ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
5
7
پاسخ
بقول پور فوسور عستاد دکتر مهمود عحمدی نجاد ... تحریم نمنع ده... تحریم اصلا ینی چی... مموتی بیا ببین اشی که بیست سال پیش پختی برامون حسابی جا افتاده و خوشگل مردم دارن میخورنشونو هم حتما فکر مدیریت جهانی و ریشه کنی فساد هستی
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