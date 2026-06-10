ترامپ سرپرست جدید اطلاعات ملی آمریکا را معرفی کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دونالد ترامپ در پیام بامداد چهارشنبه در رسانه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ویلیام پولته که از نزدیک با تولسی گابارد همکاری میکند، از روز جمعه، ۱۹ ژوئن، به عنوان سرپرست اطلاعات ملی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی افزود: او به عنوان مدیر آژانس تأمین مالی مسکن فدرال و رئیس هیات مدیره فانی می/فردی مک باقی خواهد ماند.
پولته جایگزین تولسی گابارد می شود.
اوایل خرداد ماه بود که رسانه های آمریکایی گزارش دادند تولسی گابارد از سمت خود به عنوان مدیر اطلاعات ملی استعفا داده است تا از همسرش در مبارزه با «نوعی بسیار نادر از سرطان استخوان» حمایت کند.
رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به اختلافاتش با «تولسی گابارد» مدیر اطلاعات ملی آمریکا، استعفای او را به بیماری همسرش ربط داد و «آرون لوکاس» معاون ارشد او را به عنوان سرپرست اطلاعات ملی منصوب کرد.
وی چهارمین عضو کابینه در دور دوم ریاستجمهوری ترامپ است از سمت خود کنارهگیری میکند.
پیشتر نیز گمانهزنیهایی در آمریکا وجود داشت مبنی بر اینکه گابارد پس از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران از دولت جدا خواهد شد؛ اقدامی که موجب اختلافاتی در داخل دولت شده بود.
جو کنت مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم، نیز در ماه مارس استعفای خود را اعلام کرد و گفت که نمیتواند از نظر وجدانی از این جنگ حمایت کند.
گابارد که کهنهسرباز و نماینده پیشین دموکرات از ایالت هاوایی است و به مخالفت با جنگهای خارجی شهرت دارد، زمانی که آمریکا در ۲۸ فوریه به حملات اسرائیل علیه ایران پیوست، با وضعیت دشواری روبهرو شد.