تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان به رغم آتشبس
منابع خبری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۵۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر به نقل از منابع عربی، جنگنده های رژیم متجاوز صهیونیستی به رغم آتش بس، شهرکهای النبطیه الفوقا، حبوش و کفررمان در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند.
رزمندگان مقاومت اسلامی نیز روز گذشته در واکنش به تجاوزهای مستمر نیروهای صهیونیستی، تجمعی از خودروها و نظامیان ارتش این رژیم را در شهرک القوزح در جنوب لبنان با چندین موشک هدف قرار دادند.
در هفتههای اخیر درگیریها در جبهه شمالی فلسطین اشغالی افزایش یافته و مناطق مرزی به صحنه تبادل آتش و عملیات متقابل میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
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