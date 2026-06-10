وقوع انفجار در خط لوله گاز داغستان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، این وزارتخانه اعلام کرد: طبق اطلاعات اولیه، سه انفجار در یک خط لوله گاز اصلی ۱۲۰۰ میلی‌متری رخ داده است که جزئیات آن هنوز در دست بررسی است.

دفتر شهردار کیزیلیورت اعلام کرد که آتش‌سوزی در منطقه صنعتی این شهر روی داده و گمان می‌رود که یک ایستگاه توزیع گاز را فرا گرفته باشد.

در همین حال خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد که آتش سوزی در این خط لوله مهار شده است.

وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرد که آتش‌سوزی بزرگی که در خط لوله اصلی گاز در نزدیکی کیزیلیورت در منطقه داغستان روسیه روی داده بود، به دست نیرو‌های امدادی خاموش شد.

سعید ممتخانوف شهردار کیزیلیورت گزارش‌های مربوط به خرابکاری در خط لوله را تکذیب کرد و خواستار تکیه بر اطلاعات رسمی شد.

او در کانال تلگرام خود نوشت: از مردم می‌خواهم که وحشت زده نشوند و روایت‌های تأیید نشده در مورد پهپادها، حملات تروریستی یا خرابکاری را منتشر نکنند. این ادعا‌ها به دور از واقعیت هستند و فقط به نفع کسانی است که می‌خواهند ناآرامی ایجاد کنند. در این مرحله، نقص فنی تنها علت قطعی این حادثه است