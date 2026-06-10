حملات پهپادی ارتش به پایگاههای آمریکا در منطقه
ارتش جمهوری اسلامی ایران با موجی از حملات پهپادی، پایگاههای آمریکایی و سامانههای راداری ناوگان پنجم ایالات متحده را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۵۰| |
1353 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از از روابط عمومی ارتش، در ادامه عملیات مقابله با شرارتها و مزاحمتهای ارتش تروریستی آمریکا برای ساکنان جنوب کشور، بامداد روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی، پایگاههای آمریکایی و سامانههای راداری ناوگان پنجم ایالات متحده را در بحرین آماج حملات خود قرار داد.
گزارش خطا
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟