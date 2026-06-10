ونس در توهم توافق با ایران

به گزارش تابناک، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با سی بی اس نیوز مدعی شد، آمریکا به دستیابی به توافق با ایران در خصوص برنامه هسته ای این کشور بسیار نزدیک شده است.

وی در ادامه افزود، احساس می‌کنم اکنون در موقعیتی هستیم که می‌توانیم به توافقی برسیم که از نظر اقتصادی برای آمریکا خوب باشد و در واقع به برنامه هسته‌ای ایران بپردازد؛ نه فقط در حال حاضر یا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بلکه در درازمدت.

ونس اضافه کرد، این هدف سیاستی است که دولت آمریکا دنبال می کند. واشنگتن به دستیابی به آن بسیار نزدیک است اما هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

وی ادعا کرد، این توافق قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر آینده نهایی خواهد شد. معتقد نیستم ایرانی‌ها در حال وقت کشی در برابر دونالد ترامپ هستند. فکر می‌کنم نظام این کشور برای رسیدن به اجماع به زمان زیادی نیاز دارد.

این در حالی است که ترامپ نیز بارها مدعی نزدیک بودن موعد امضای توافق با ایران شده و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در طول دوره به اصطلاح آتش بس و مذاکرات همچنین ادامه داشته است.