شهادت ۱۱ کودک در حملات پاکستان به افغانستان

در پی حملات هوایی جنگنده‌های پاکستانی به جنوب‌شرق افغانستان، ۱۳ غیر نظامی کشته و ۱۴ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش تابناک، شبکه استقلال افغانستان به نقل از «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که حملات حملات هوایی جنگنده‌های پاکستانی به ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر در جنوب‌شرق افغانستان منجر به شهادت ۱۳ غیرنظامی شامل ۱۱ کودک، یک زن و یک مرد مسن شده و ۱۴ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

شبکه استقلال افغانستان به نقل از منابع محلی افزود که انجام یک حمله هوایی از سوی جنگنده های ارتش پاکستان به یک خانه مسکونی در شهرستان «سپیره ولایت» خوست، باعث کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شد.

بر اساس این گزارش، در ولایت پکتیکا نیز یک حمله جداگانه سه کشته بر جای گذاشت.

به گزارش شبکه استقلال افغانستان، پاکستان تاکنون بصورت رسمی این حملات را تایید نکرده است.

این حملات مرگبارترین حملات از زمان درگیری‌های فوریه گذشته محسوب می‌شود که منجر به کشته شدن دها نفر از دو طرف شد.