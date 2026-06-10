این دو نفر عامل حمله دیشب آمریکا به ایران بودند!

به گفته مقامات آمریکایی، ترامپ تا اوایل امروز برای تلافی علیه ایران قانع نشده بود. او امروز صبح گفت که این ماجرا «مسئله مهمی نبوده است».

به گزارش تابناک، وال استریت ژورنال مدعی شد: به گفته مقامات آمریکایی، ترامپ تا اوایل امروز برای تلافی علیه ایران قانع نشده بود. او امروز صبح گفت که این ماجرا «مسئله مهمی نبوده است».

این رسانه ادامه داد: نظر او بعد از جلسه توجیهی کاخ سفید تغییر کرد، زمانی که هگزت و ژنرال کین انجام اقدام نظامی را توصیه کردند. این دو نفر اطلاعات به‌روز شده‌ای درباره پهپاد ایرانی «شاهد» که شب گذشته بالگرد آمریکایی را هدف قرار داد، در اختیار ترامپ قرار دادند.

مقامات آمریکایی گفتند که این حمله، چه عمدی بوده چه نبوده، شایسته پاسخ است.