این دو نفر عامل حمله دیشب آمریکا به ایران بودند!
به گفته مقامات آمریکایی، ترامپ تا اوایل امروز برای تلافی علیه ایران قانع نشده بود. او امروز صبح گفت که این ماجرا «مسئله مهمی نبوده است».
کد خبر: ۱۳۷۸۱۴۴| |
17885 بازدید
به گزارش تابناک، وال استریت ژورنال مدعی شد: به گفته مقامات آمریکایی، ترامپ تا اوایل امروز برای تلافی علیه ایران قانع نشده بود. او امروز صبح گفت که این ماجرا «مسئله مهمی نبوده است».
این رسانه ادامه داد: نظر او بعد از جلسه توجیهی کاخ سفید تغییر کرد، زمانی که هگزت و ژنرال کین انجام اقدام نظامی را توصیه کردند. این دو نفر اطلاعات بهروز شدهای درباره پهپاد ایرانی «شاهد» که شب گذشته بالگرد آمریکایی را هدف قرار داد، در اختیار ترامپ قرار دادند.
مقامات آمریکایی گفتند که این حمله، چه عمدی بوده چه نبوده، شایسته پاسخ است.
گزارش خطا
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود
سرنگونی بالگرد پیشرفته آمریکا/ ترامپ: حادثه هلیکوپتر آپاچی موضوع جدی نیست/عراقچی: نیروهای مسلح ما آمادهباش هستند
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟