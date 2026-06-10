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ناوگان دریایی آمریکا در بحرین هدف حمله سپاه قرار گرفت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه داد: در پاسخ به حرکت شرارت آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین را مورد حمله پهپادی قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۳۳
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ناوگان دریایی آمریکا در بحرین هدف حمله سپاه قرار گرفت

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ در پاسخ به حرکت شرارت آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین را مورد حمله پهپادی قرار دادند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه داد: 

رژیم جنگ افروز آمریکا در اوایل بامداد امروز با بهانه های واهی چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را مورد حمله قرار داد که به یک دکل مخابراتی در سیریک خساراتی وارد آمد و دو مخزن آب بخش بمانی این شهرستان منهدم شد.

در پاسخ به این حرکت شرارت آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲.۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین را مورد حمله پهپادی قرار دادند.

درگیری‌ها ادامه دارد و پاسداران غیور ملت ایران در حال پاسخگویی به تجاوزهای دشمن هستند و در صورت ادامه شرارت، پاسخ‌های سنگین‌تری در راه است

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

 
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