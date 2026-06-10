پاکستان به افغانستان حمله کرد
جنگندههای پاکستانی به اهدافی در ولایتهای خوست، پکتیکا و کنر حمله کردند
کد خبر: ۱۳۷۸۱۳۰| |
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جنگندههای پاکستانی به اهدافی در ولایتهای خوست، پکتیکا و کنر حمله کردند
به گزارش تابناک، رسانه های افغانستان امشب گزارش دادند که جنگندههای پاکستانی به اهدافی در ولایتهای خوست، پکتیکا و کنر خبر دادند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۸
خیلی جالبه
پاکستان میانجی جنگ ایران و آمریکا میشه
بعد خودش جنگ راه میندازه
انگار از زمین به آسمان میباره🤭🤔
پاکستان میانجی جنگ ایران و آمریکا میشه
بعد خودش جنگ راه میندازه
انگار از زمین به آسمان میباره🤭🤔
خاندان دولت پاکستان
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
این پاکستان هم دست سعودی هاست وفقط دوست زبانی ایران است اعتماد نکنید.
این ها فقط اهداف اعراب مزدور حاشیه خلیج فارس و امریکا را دنبال می کنند.
اگر مذکره می کنید فقط به توانایی های خود اعتماد داشته باشید.غیر ممکن است دیگران به فکر ما باشند.انها خواهان تکه پاره شدن ما هستند تا دیر نشد فقط وفقط خودتان بدون میانجی اقدام کنید .ضرر را هرجا دفع کنید نفع است.دیگر آزمون و خطا بس است.
این ها فقط اهداف اعراب مزدور حاشیه خلیج فارس و امریکا را دنبال می کنند.
اگر مذکره می کنید فقط به توانایی های خود اعتماد داشته باشید.غیر ممکن است دیگران به فکر ما باشند.انها خواهان تکه پاره شدن ما هستند تا دیر نشد فقط وفقط خودتان بدون میانجی اقدام کنید .ضرر را هرجا دفع کنید نفع است.دیگر آزمون و خطا بس است.
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