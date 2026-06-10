پاکستان به افغانستان حمله کرد

جنگنده‌های پاکستانی به اهدافی در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر حمله کردند

به گزارش تابناک، رسانه های افغانستان امشب گزارش دادند که جنگنده‌های پاکستانی به اهدافی در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر خبر دادند.