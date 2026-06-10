شنیده شدن انفجارهای شدید در بحرین و کویت
منابع عربی از شنیده شدن صدای انفجار سنگین در بحرین و کویت خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پایگاه خبری فلسطین آلان از شنیده شدن صداهای انفجارهای شدید در بحرین و کویت خبر داد.
پیشتر پایگاه اخبار بحرین به نقل از برخی منابع عربی افزود که در پی حملات ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از جنوب ایران، بالاترین سطح هشدار در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، امارات و قطر صادر شده است.
پیشتر فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکای در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام اعلام کرد که آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.
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