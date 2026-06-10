واکنش تهران به ادعای پیشنهاد جدید ایران به آمریکا
یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی خبر اسکاینیوز درباره ارسال پیشنویس جدید از سوی ایران به آمریکا را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۱۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از همشهریآنلاین، یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی ارسال پیشنویس جدید از سوی ایران برای طرح صلح به واشنگتن را رد کرد و گفت پیشنهاد جدیدی از سوی ایران برای آمریکا ارسال نشده است.
اسکای نیوز امروز در خبری اعلام کرد که تهران پیشنویس جدیدی برای طرح صلح به واشنگتن ارسال کرده است و گزارشهای اولیه نشان میدهد که طرف آمریکایی آن را «قابل قبول» میداند.
پیش از این هم العربیه با انتشار خبری مدعی شده بود که تهران با انتقال اورانیوم غنی شده به یک کشور ثالث موافقت کرده، که این خبر نیز از سوی منابع ایرانی تکذیب شد.
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