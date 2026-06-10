آمریکا از ادامه حملات به ایران خبر داد
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتش آمریکا همچنان در حال اجرای حملات علیه ایران هستند.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۱۷| |
12251 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتش آمریکا همچنان در حال اجرای حملات علیه ایران هستند.
این مقام آمریکایی مدعی شد که این حملات در چارچوب «دفاع از خود» انجام میشود و تأکید کرد که عملیات نظامی آمریکا همچنان ادامه دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟