واکنش درباره پیشنهاد جدید از سوی ایران برای آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده ایرانی گفت: پیشنهاد جدیدی از سوی ایران برای آمریکا ارسال نشده است.

گفتنی است، اسکای نیوز امروز در خبری اعلام کرد که تهران پیش‌نویس جدیدی برای طرح صلح به واشنگتن ارسال کرده است و گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که طرف آمریکایی آن را «قابل قبول» می‌داند.

پیش از این هم العربیه با انتشار خبری مدعی شده بود که تهران با انتقال اورانیوم غنی شده به یک کشور ثالث موافقت کرده، که این خبر نیز از سوی منابع ایرانی تکذیب شد.