فاکس نیوز: ترامپ در آستانه صدور دستور نابودی هدف مهم در ایران است

پس از آنکه دولت آمریکا ادعا کرد هلی کوپتر آپاچی اسقاط شده آمریکا در تنگه هرمز توسط ایران با پهپاد هدف قرار گرفته و البته دو خلبان زنده از آب گرفته شده‌اند، رئیس جمهور آمریکایی در پیام‌هایی در فضای مجازی از پاسخ نظامی به ایران گفت. حالا فاکس نیوز مدعی شد نوشته‌های دونالد ترامپ حکایت از آن دارد که او در آستانه صدور دستور هدف قرار دادن و نابودی هدف مهم در ایران است. گزارش فاکس نیوز را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.