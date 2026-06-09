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کد خبر:۱۳۷۸۰۸۳
کد خبر:۱۳۷۸۰۸۳
18831 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

فاکس نیوز: ترامپ در آستانه صدور دستور نابودی هدف مهم در ایران است

پس از آنکه دولت آمریکا ادعا کرد هلی کوپتر آپاچی اسقاط شده آمریکا در تنگه هرمز توسط ایران با پهپاد هدف قرار گرفته و البته دو خلبان زنده از آب گرفته شده‌اند، رئیس جمهور آمریکایی در پیام‌هایی در فضای مجازی از پاسخ نظامی به ایران گفت. حالا فاکس نیوز مدعی شد نوشته‌های دونالد ترامپ حکایت از آن دارد که او در آستانه صدور دستور هدف قرار دادن و نابودی هدف مهم در ایران است. گزارش فاکس نیوز را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ آمریکا و ایران ویدیو هلی کوپتر آپاچی حمله آمریکا به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
15
29
پاسخ
تجربه نشون داده که ترامپ مرد نیست ...ایران باید امشب هم یه هلیکوپتر دیگرو بزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
25
پاسخ
پس کشته دادن برای همین قاطی کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
31
پاسخ
درود بر غیرت نیروهای مسلح ایران زمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
20
25
پاسخ
ما که می دانیم و منتظریم بیان نزدیکتر. به هر حال یه زمانی آن جنگ بزرگ رخ خواهد داد. ما به سوی شهادت پرواز خواهیم کرد. زندگی در جهان پر از ظلم و ستم و آدمکشی و فساد ، چه ارزشی دارد؟ مگر اینکه سنگی به شیطان بزنیم. رمی جمرات را معنا کنیم .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
قرار نیست ماها کشته شویم منطقه رو گورستان یانکی ها خواهیم کرد اگر جرات دارند زمینی بیایند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
24
پاسخ
مقابله به مثل با ده برابر یا حتی صد برابر حمله در انتظاریانکی هاست.
میدان جنگ میدان بچه بازی لجوجانه نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
15
پاسخ
نتیجه مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
21
پاسخ
مرگ بر آمریکا
کوروس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
21
پاسخ
اگر همچین غلطی کرد باید به شدت پاسخ دهید و تنگه هرمز هم دوهفته بسته شود کل منافع آمریکا در منطقه را بزنید
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
23
پاسخ
بزودی ترامپ مفسد فی الارض به درک واصل میشه ، پیمانه عمر این حرامزاده خیلی وقته پر شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
25
پاسخ
بمب اتم بسازین.
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