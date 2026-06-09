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فاکس نیوز: ترامپ در آستانه صدور دستور نابودی هدف مهم در ایران است
پس از آنکه دولت آمریکا ادعا کرد هلی کوپتر آپاچی اسقاط شده آمریکا در تنگه هرمز توسط ایران با پهپاد هدف قرار گرفته و البته دو خلبان زنده از آب گرفته شدهاند، رئیس جمهور آمریکایی در پیامهایی در فضای مجازی از پاسخ نظامی به ایران گفت. حالا فاکس نیوز مدعی شد نوشتههای دونالد ترامپ حکایت از آن دارد که او در آستانه صدور دستور هدف قرار دادن و نابودی هدف مهم در ایران است. گزارش فاکس نیوز را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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تجربه نشون داده که ترامپ مرد نیست ...ایران باید امشب هم یه هلیکوپتر دیگرو بزنه
ما که می دانیم و منتظریم بیان نزدیکتر. به هر حال یه زمانی آن جنگ بزرگ رخ خواهد داد. ما به سوی شهادت پرواز خواهیم کرد. زندگی در جهان پر از ظلم و ستم و آدمکشی و فساد ، چه ارزشی دارد؟ مگر اینکه سنگی به شیطان بزنیم. رمی جمرات را معنا کنیم .
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
مقابله به مثل با ده برابر یا حتی صد برابر حمله در انتظاریانکی هاست.
میدان جنگ میدان بچه بازی لجوجانه نیست.
میدان جنگ میدان بچه بازی لجوجانه نیست.
اگر همچین غلطی کرد باید به شدت پاسخ دهید و تنگه هرمز هم دوهفته بسته شود کل منافع آمریکا در منطقه را بزنید
بزودی ترامپ مفسد فی الارض به درک واصل میشه ، پیمانه عمر این حرامزاده خیلی وقته پر شده