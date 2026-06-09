بقائی: عملیات پرچم دروغین، مبنای یک معامله سودآور شد

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی با انتشار تصویر خبر منتشره در سایت وزارت خارجه آمریکا درباره فروش سامانه یک میلیارد دلاری ضد پهپادی به کویت، در شبکه ایکس نوشت:

تکه‌های جورچین خیلی سریع، در جای خود قرار گرفت!

ابتدا طی یک عملیات پرچم دروغین، با استفاده از پهپاد کپی‌شده «لوکاس» به فرودگاه کویت حمله کردند و سپس از آن بهانه‌ای ساختند برای اینکه پدافند دفاع هوایی ضدپهپاد شرکت «پاوروس» را برای دفاع در برابر حملات ادعایی ایران، بفروشند!