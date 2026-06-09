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1086
بازدید
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پ
تصویری از صدمین شب بعثت
تصویری از صدمین شب حضور مردم در خیابان.
کد خبر:
۱۳۷۷۹۹۰
تاریخ انتشار:
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳
09 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۷۹۹۰
|
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۳
09 June 2026
|
1086
بازدید
1086
بازدید
|
۲
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بعثت
خیابان
تجمعات مردمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۲
روجا
|
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
12
11
پاسخ
ماشالله ...
ناشناس
|
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
8
پاسخ
ایستاده ایم تا پایان اسراییل
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