سنتکام سقوط بالگرد آپاچی را تایید کرد
سنتکام (سازمان تروریستی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه غرب آسیا)، سقوط یک فروند بالگرد آپاچی ارتش تروریست آمریکا در نزدیکی سواحل عمان را تایید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۷۴| |
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سنتکام (سازمان تروریستی نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه غرب آسیا)، سقوط یک فروند بالگرد آپاچی ارتش تروریست آمریکا در نزدیکی سواحل عمان را تایید کرد.
سنتکام اعلام کرد که دو نفر از سرنشینان آپاچی را پس از سقوط در نزدیکی سواحل عمان هنگام گشت زنی نجات داده است.
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اگر همین طور در پدافند رشد کنیم جزو سه چهار ابر قدرت نظامی خواهیم شد اونم ارزانتر و نامتقارن هنر نزد ایرانیا است بس
مرگ بر سنتکام وهرچی آمریکایی جنایتکار بچه کش درود خدا بر سپاهیان ایران عزیز ومردم دوستداشتنی ایران جان
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