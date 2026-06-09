اعزام محرمانه نیروهای آمریکا به اسرائیل برای تصرف ایران

خبرنگار آمریکایی کنت کلیپنستاین در خبری اختصاصی گزارش داد که در اوج جنگ با ایران، «ایالات متحده به طور محرمانه چتربازان خود را به اسرائیل فرستاد.»

این خبرنگار مستقل که قبلا برای «اینترسپت» و «نیشن» کار می‌کرد، اطلاعاتی تازه درباره استقرار چتربازان آمریکایی در اسرائیل ارائه داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در وبگاه شخصی او آمده است: «وقتی پنتاگون در ماه مارس اعلام کرد که لشکر ۸۲ هوابرد در حال اعزام به خاورمیانه است، یک موضوع کلیدی را پنهان کرد: برخی از چتربازان به اسرائیل اعزام شدند.»

او نوشت: «یک منبع نظامی درگیر در برنامه‌ریزی جنگ به من گفت که این اعزام با برنامه‌های مشترک احتمالی جدید ایالات متحده و اسرائیل برای تصرف جزیره خارگ و ایجاد قلمرو ساحلی در داخل ایران مرتبط است.»

به روایت کلیپنستاین، «لشکر ۸۲ هوابرد، نیروی واکنش سریع برتر ارتش (آمریکا) است که برای چتربازی در قلمرو دشمن آموزش دیده است.»

او ادامه داد: «پنتاگون با مسکوت نگه داشتن این اعزام، بحث‌های عمومی درباره عملیات مشترک ایالات متحده و اسرائیل در داخل ایران را متوقف کرد، چشم‌اندازی که بسیاری در آن زمان در بحبوحه گزارش‌های رسانه‌های جریان اصلی درباره تهاجم زمینی احتمالی، آن را محتمل می‌دانستند.»

طبق این گزارش، «عملیات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، سوالات دشواری را برای "شرکای" عرب خلیج فارس آمریکا به ویژه در مورد پشتیبانی لجستیکی مطرح می‌کند چرا که لشکر ۸۲ می‌تواند مستقیماً از اسرائیل و بدون رضایت هیچ یک از این کشورها برای استفاده از خاکشان، عملیاتش را آغاز کند.»

طبق دستور ۷ آوریل ۲۰۲۶ ارتش آمریکا، به گردان موسوم به «جرونیمو» دستور می‌دهد تا به عنوان «وظیفه موقت» در اسرائیل مستقر شوند. این استقرار، تاکنون اعلام علنی و گزارش نشده است.

کلیپنستاین نوشت: «پنتاگون هرگز این موضوع را تأیید نکرد و فقط گفته است که لشکر ۸۲ عازم حوزه عملیاتی "سنتکام" شده است. رسانه‌ها این اصطلاح مبهم را تکرار کردند و گفتند که این واحد به سمت پایگاه‌های ایالات متحده در کویت یا قطر حرکت می‌کند.»

اواخر ماه مارس (اوایل فروردین امسال)، نیویورک تایمز خبر داد که مقامات پنتاگون «در حال بررسی احتمال اعزام یک تیپ رزمی از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش برای پشتیبانی از عملیات نظامی ایالات متحده در ایران هستند.»

طبق این گزارش، این نیروها از نیروی واکنش فوری لشکر هوابرد خواهند بود، تیپی متشکل از تقریباً ۳۰۰۰ نظامی که قادرند ظرف ۱۸ ساعت در هر کجای جهان مستقر شوند.

نیویورک تایمز در آن خبر، گزارش نوشته بود که این نیروها «می‌توانند برای تصرف جزیره خارگ که قطب اصلی صادرات نفت ایران است، مورد استفاده قرار گیرند.»

کلیپنستاین حالا مدعی است: «این توصیفی از آمادگی برای تصرف بخشی از خاک ایران است که باعث می‌شود گمان کنم از نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌ها برای "پیام دادن" به تهران مبنی بر قریب‌الوقوع بودن چنین عملیاتی استفاده شده است.»

او ادامه داد: «چرا در مورد نام بردن از اسرائیل حساسیت وجود دارد، در حالی که ایالات متحده به استقرار پدافند هوایی و جنگنده‌های اف-22 در آنجا اذعان کرده است؟»

این خبرنگار آمریکایی در جواب، سه دلیل ذکر کرد: «اول، وسعت و عمق همکاری نظامی ایالات متحده و اسرائیل فراتر از فروش اسلحه است. دوم، دو کشور در حال تعمیق اشتراک‌گذاری اطلاعات با هدف تبدیل اسرائیل به "چشم ششم" در اتحاد به اصطلاح پنج چشمی ایالات متحده، کانادا، بریتانیای کبیر، استرالیا و نیوزیلند هستند. سوم، نام بردن از اسرائیل نشان می‌دهد که چه مقدار از حمله ایالات متحده به ایران در واقع یک حمله مشترک ایالات متحده و اسرائیل است.»

او گزارشی خود را با این جملات پایان داد: «گروهان چارلی از گردان دوم (لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا)هنوز در اسرائیل است و طی دو ماه گذشته هیچ گزارشی از آن منتشر نشده است. من نمی‌گویم که یک عملیات زمینی قریب‌الوقوع یا اجتناب‌ناپذیر است اما اگر قرار باشد چنین عملیاتی انجام شود، خوب نخواهد بود که ما اطلاع داشته باشیم؟»