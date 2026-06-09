عکس: سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی
کیم جونگاون، رهبر کرهشمالی، با حضور در فرودگاه بینالمللی پیونگیانگ از شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، استقبال کرد. این سفر رسمی با هدف تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای راهبردی میان دو کشور انجام شد. شی جینپینگ و کیم جونگاون در دیدار و مذاکرات رسمی خود در پیونگیانگ بر تحکیم و انتقال دوستی سنتی چین و جمهوری دموکراتیک خلق کره به نسلهای آینده تأکید کردند. شی همچنین به همراه همسرش «پنگ لییوان» و در معیت کیم جونگاون و همسرش «ری سولجو» با حضور در برج دوستی چین و کرهشمالی، به این نماد روابط تاریخی دو کشور ادای احترام کرد. رهبران دو کشور در این گفتوگوها بر تعمیق همکاریها و ارتقای روابط در حوزههای مختلف تأکید کردند.
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برچسبها:عکس خبری کیم جونگ اون پیونگیانگ شی جین پینگ
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نظرات شما
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ناشناس
۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰
واقعا چیز هایی که سال ها درباره کره شمالی گفته شده به نظر بازی رسانه ی میاد همین چند عکس پیشرفته بودن کره شمالی رو به نمایش میزاره، همین طور که چین و روسیه در حال توسعه روابط خود با کره شمالی هستن ما هم باید باشیم