صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا شرکت‌های بزرگ چین را تحریم کرد

واشنگتن در اتهام زنی جدید خود یکسری از شرکت های بزرگ تجارت الکترونیک و ماشین سازی چین را به همدستی با ارتش این کشور متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۹۱۰
| |
1761 بازدید
|
۱

آمریکا شرکت‌های بزرگ چین را تحریم کرد

 

به گزارش تابناک به نقل از بازار، لیست به روز شده از سوی آمریکا جایگزین فهرستی از اوایل سال ۲۰۲۵ می‌شود و کمتر از یک ماه پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در سفری به پکن منتشر شده؛ جایی که دو طرف آتش‌بس تجاری شکننده‌ای را حفظ کردند.

خبرگزاری رویترز گفته است که این فهرست اکنون شامل طیف گسترده‌ای از شرکت‌های برتر فناوری چین است که برای پیشرفت قدرت نظامی و صنعتی پکن کلیدی هستند و نگرانی‌های امنیتی واشنگتن را در بحبوحه رقابت شدید ژئوپلیتیکی بین کشورها منعکس می‌کند.

در ماه فوریه، پنتاگون به طور خلاصه فهرست به‌روز شده‌ای را منتشر کرد که به عنوان فهرست ۱۲۶۰H یا CMC شناخته می‌شود، اما سپس به سرعت و بدون توضیح خاصی آن را پس گرفت.

نسخه جدید منتشر شده در روز دوشنبه، منعکس کننده فهرست حذف شده فوریه است، به استثنای نام دو شرکت برتر تولیدکننده تراشه حافظه چین، CXMT و YMTC که از فهرست کوتاه مدت فوریه به دلیل خشم تندروهای واشنگتن در مورد چین حذف شده بودند.

سایر شرکت‌های اضافه شده شامل شرکت بیوتکنولوژی WuXi AppTec، شرکت رباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی RoboSense Technology Co Ltd و Unitree سازنده پیشرو چینی ربات‌های انسان‌نما و چهارپا هستند. در اول ژوئن، Nvidia، شرکت آمریکایی تولیدکننده تراشه هوش مصنوعی اعلام کرد که قصد دارد با Unitree برای ساخت ربات برای محققان همکاری کند.

شرکت علی‌بابا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ مبنایی برای قرار گرفتن در این فهرست وجود ندارد و در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: «علی‌بابا یک شرکت نظامی چینی نیست و بخشی از هیچ استراتژی ادغام نظامی-مدنی محسوب نمی شود. ما تمام اقدامات قانونی ممکن را علیه تلاش‌ها برای تحریف شرکت خود انجام خواهیم داد.»

شرکت WuXi AppTec در پاسخ به این که قرار گرفتن در این فهرست اقدامی نادرست است، اعلام کرد: «اقدامات فوری را برای به چالش کشیدن و اصلاح این نامگذاری اشتباه انجام خواهد داد.»

شرکت بایدو قرار گرفتن در این فهرست را رد کرد و در بیانیه‌ای گفت: «این ادعا که بایدو یک شرکت نظامی است، کاملا بی‌اساس است. ما از استفاده از تمام گزینه‌های موجود برای حذف این شرکت از فهرست دریغ نخواهیم کرد.»

سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که پکن با «تهیه فهرست‌های تبعیض‌آمیز برای تحت پیگرد قرار دادن شرکت‌های چینی» مخالف است و شرکت‌های چینی قوانین و مقررات محلی را رعایت می‌کنند.

سخنگوی این سفارت در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده باید رویه نادرست خود را متوقف کند و محیطی منصفانه، عادلانه و بدون تبعیض برای شرکت‌های چینی ایجاد کند.»

«جان مولنار» رئیس کمیته منتخب مسائل چین در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که فهرست به‌روز شده هشداری برای مشاغل آمریکایی، تمام سطوح دولت و مردم آمریکا است. این شرکت‌های چینی با ارتش چین علیه منافع ملی ما همکاری می‌کنند.

پنتاگون همچنین شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی Baicells را که رویترز گزارش داده بود سال گذشته توسط اف.بی.آی و وزارت بازرگانی تحت بررسی است، در این فهرست به روز شده اضافه کرد.

اگرچه این فهرست به‌طور رسمی شرکت‌های چینی را تحریم نمی‌کند، اما طبق قانون اخیر ایالات متحده، وزارت جنگ ایالات متحده از اواخر این ماه از تنظیم قرارداد مستقیم با شرکت‌های موجود در فهرست و از سال ۲۰۲۷ از خرید محصولات یا خدمات آنها از طریق اشخاص ثالث منع خواهد شد.

شرکت تولیدکننده خودروهای برقی نیو (Nio) در اظهارنامه‌های خود به بورس هنگ کنگ اعلام کرد که تحت تاثیر محدودیت‌های تدارکات قرار نخواهد گرفت و شرکت علی‌بابا اعلام کرده این فهرست بر توانایی آن برای «انجام تجارت طبق معمول در ایالات متحده یا هر جای دیگر جهان» تاثیری نخواهد گذاشت. این اقدامات می‌تواند هزینه‌های مادی برای شرکت‌های چینی و شرکای آنها داشته باشد.

اضافه شدن به این فهرست همچنین پیام بالقوه مخربی را به تامین‌کنندگان پنتاگون و سایر سازمان‌های دولتی ایالات متحده در مورد نظر ارتش ایالات متحده در مورد این شرکت‌ها ارسال می‌کند که برخی از آنها به دلیل قرار گرفتن در فهرست، از ایالات متحده شکایت کرده‌اند.

«کرگ سینگلتون» کارشناس مسائل چین در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن درباره این فهرست جدید گفت که انتشار این فهرست به عنوان یک بررسی واقعیت پس از دیدار ترامپ با همتای چینی خود در مورد وضعیت تشدید شده رقابت ایالات متحده و پکن عمل کرده است. واشنگتن دیگر با این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های منزوی رفتار نمی‌کند. با کل مجموعه فناوری به عنوان یک موضوع مورد مناقشه استراتژیک رفتار می‌کند.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا واشنگتن چین تحریم شرکت های چینی علی بابا
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شوخی شرم‌آور صدای جشنواره ترابیکا را درآورد
ممنوعیت ورود سران صهیونیست به برخی‌ کشورهای اروپایی
آمریکا چند شرکت روسی و چینی را تحریم کرد
چین آماده حل اختلافات با آمریکا است
علی‌بابا چین را قرق کرد!
آمریکا سه شرکت چینی را تحریم کرد
چین چند سناتور آمریکایی را تحریم کرد
آمریکا علی‌بابا را تحریم کرد
دولت بایدن ۱۲ شرکت چینی را در فهرست سیاه قرار داد
تله ورود چینی‌ها به ساخت‌وسازها در ایران
انتقاد پکن از لغو ویزای دانشجویان چینی توسط آمریکا
چین: تحریم‌های جدید آمریکا را تلافی می‌کنیم
۶ شرکت چینی در فهرست سیاه آمریکا رفتند
چین برای سناریوی تحریم آمریکا آماده می‌شود
۳۶ شرکت چینی در لیست سیاه تجاری با آمریکا
پکن: آمریکا تحریم‌های مقام‌های چین را فورا لغو کند
تحریم ۶ شرکت نظامی آمریکا توسط چین
واشنگتن با تحریم ایران اعتبار دلار را تضعیف کرد
تصویب لایحه ضد چینی در مجلس نمایندگان آمریکا
واشنگتن بار دیگر خریداران نفت ایران را به تحریم تهدید کرد
چین تعرفه واردات از برخی کشورها را کاهش خواهد داد
فروش علی بابای چین در «روز مجردها» دوباره رکورد زد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
6
پاسخ
بیشرف طوری با رسانه بازی میکنند که انگار کمک شرکت ها به ارتش کشورشان که با آمریکان تعارض دارد جرم است. نه اینکه ارتش جنایتکار خودش ارتش فرشتگان است. جنایتکارترین شرکت ها در جهان شرکت های امریکایی هستند.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mSM
tabnak.ir/005mSM