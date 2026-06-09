آمریکا شرکتهای بزرگ چین را تحریم کرد
به گزارش تابناک به نقل از بازار، لیست به روز شده از سوی آمریکا جایگزین فهرستی از اوایل سال ۲۰۲۵ میشود و کمتر از یک ماه پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین در سفری به پکن منتشر شده؛ جایی که دو طرف آتشبس تجاری شکنندهای را حفظ کردند.
خبرگزاری رویترز گفته است که این فهرست اکنون شامل طیف گستردهای از شرکتهای برتر فناوری چین است که برای پیشرفت قدرت نظامی و صنعتی پکن کلیدی هستند و نگرانیهای امنیتی واشنگتن را در بحبوحه رقابت شدید ژئوپلیتیکی بین کشورها منعکس میکند.
در ماه فوریه، پنتاگون به طور خلاصه فهرست بهروز شدهای را منتشر کرد که به عنوان فهرست ۱۲۶۰H یا CMC شناخته میشود، اما سپس به سرعت و بدون توضیح خاصی آن را پس گرفت.
نسخه جدید منتشر شده در روز دوشنبه، منعکس کننده فهرست حذف شده فوریه است، به استثنای نام دو شرکت برتر تولیدکننده تراشه حافظه چین، CXMT و YMTC که از فهرست کوتاه مدت فوریه به دلیل خشم تندروهای واشنگتن در مورد چین حذف شده بودند.
سایر شرکتهای اضافه شده شامل شرکت بیوتکنولوژی WuXi AppTec، شرکت رباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی RoboSense Technology Co Ltd و Unitree سازنده پیشرو چینی رباتهای انساننما و چهارپا هستند. در اول ژوئن، Nvidia، شرکت آمریکایی تولیدکننده تراشه هوش مصنوعی اعلام کرد که قصد دارد با Unitree برای ساخت ربات برای محققان همکاری کند.
شرکت علیبابا در بیانیهای اعلام کرد که هیچ مبنایی برای قرار گرفتن در این فهرست وجود ندارد و در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: «علیبابا یک شرکت نظامی چینی نیست و بخشی از هیچ استراتژی ادغام نظامی-مدنی محسوب نمی شود. ما تمام اقدامات قانونی ممکن را علیه تلاشها برای تحریف شرکت خود انجام خواهیم داد.»
شرکت WuXi AppTec در پاسخ به این که قرار گرفتن در این فهرست اقدامی نادرست است، اعلام کرد: «اقدامات فوری را برای به چالش کشیدن و اصلاح این نامگذاری اشتباه انجام خواهد داد.»
شرکت بایدو قرار گرفتن در این فهرست را رد کرد و در بیانیهای گفت: «این ادعا که بایدو یک شرکت نظامی است، کاملا بیاساس است. ما از استفاده از تمام گزینههای موجود برای حذف این شرکت از فهرست دریغ نخواهیم کرد.»
سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که پکن با «تهیه فهرستهای تبعیضآمیز برای تحت پیگرد قرار دادن شرکتهای چینی» مخالف است و شرکتهای چینی قوانین و مقررات محلی را رعایت میکنند.
سخنگوی این سفارت در بیانیهای گفت: «ایالات متحده باید رویه نادرست خود را متوقف کند و محیطی منصفانه، عادلانه و بدون تبعیض برای شرکتهای چینی ایجاد کند.»
«جان مولنار» رئیس کمیته منتخب مسائل چین در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که فهرست بهروز شده هشداری برای مشاغل آمریکایی، تمام سطوح دولت و مردم آمریکا است. این شرکتهای چینی با ارتش چین علیه منافع ملی ما همکاری میکنند.
پنتاگون همچنین شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی Baicells را که رویترز گزارش داده بود سال گذشته توسط اف.بی.آی و وزارت بازرگانی تحت بررسی است، در این فهرست به روز شده اضافه کرد.
اگرچه این فهرست بهطور رسمی شرکتهای چینی را تحریم نمیکند، اما طبق قانون اخیر ایالات متحده، وزارت جنگ ایالات متحده از اواخر این ماه از تنظیم قرارداد مستقیم با شرکتهای موجود در فهرست و از سال ۲۰۲۷ از خرید محصولات یا خدمات آنها از طریق اشخاص ثالث منع خواهد شد.
شرکت تولیدکننده خودروهای برقی نیو (Nio) در اظهارنامههای خود به بورس هنگ کنگ اعلام کرد که تحت تاثیر محدودیتهای تدارکات قرار نخواهد گرفت و شرکت علیبابا اعلام کرده این فهرست بر توانایی آن برای «انجام تجارت طبق معمول در ایالات متحده یا هر جای دیگر جهان» تاثیری نخواهد گذاشت. این اقدامات میتواند هزینههای مادی برای شرکتهای چینی و شرکای آنها داشته باشد.
اضافه شدن به این فهرست همچنین پیام بالقوه مخربی را به تامینکنندگان پنتاگون و سایر سازمانهای دولتی ایالات متحده در مورد نظر ارتش ایالات متحده در مورد این شرکتها ارسال میکند که برخی از آنها به دلیل قرار گرفتن در فهرست، از ایالات متحده شکایت کردهاند.
«کرگ سینگلتون» کارشناس مسائل چین در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشنگتن درباره این فهرست جدید گفت که انتشار این فهرست به عنوان یک بررسی واقعیت پس از دیدار ترامپ با همتای چینی خود در مورد وضعیت تشدید شده رقابت ایالات متحده و پکن عمل کرده است. واشنگتن دیگر با این شرکتها به عنوان شرکتهای منزوی رفتار نمیکند. با کل مجموعه فناوری به عنوان یک موضوع مورد مناقشه استراتژیک رفتار میکند.