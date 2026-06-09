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خط و نشان ایران دربارۀ مذاکرات با آمریکا

یک مقام ایرانی در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره گفت: اگر پول‌های بلوکه‌شده ما آزاد نشود و تحریم‌ها برداشته نشود، دستیابی به هیچ توافقی ممکن نیست.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۶۶
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خط و نشان ایران دربارۀ مذاکرات با آمریکا

یک مقام ایرانی در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره گفت: اگر پول‌های بلوکه‌شده ما آزاد نشود و تحریم‌ها برداشته نشود، دستیابی به هیچ توافقی ممکن نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به گفته این منبع، واشنگتن در پیش‌نویس یادداشت تفاهم تغییراتی اعمال کرده و این موضوع غیرقابل پذیرش است.

این مقام ایرانی افزود: هرگونه نقض آتش‌بس ممکن است بر مذاکرات تأثیر بگذارد و ایران در برخورد جدی با آن کوتاهی نخواهد کرد.

این منبع تاکید کرد: ثبات و امنیت در منطقه محقق نمی‌شود مگر از طریق وجود یک سازوکار بازدارندگی واقعی در برابر تجاوزات.

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