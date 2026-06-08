لحظات حمله جنگنده آمریکا به نفتکش نزدیک ایران

در تداوم محاصره دریایی ایران، سنتکام با انتشار ویدیویی مدعی شد که جنگنده آمریکایی پس آنکه که این کشتی از توقف خودداری کرد، به سوی موتورخانه و سامانه هدایت این کشتی شلیک کرده است. سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد که نفتکش ماریوکس M/T Marivex با پرچم پالائو در حال عبور از آب‌های خلیج عمان به سوی ایران بود و حالا این کشتی دیگر به سوی ایران در حال حرکت نیست. لحظات حمله موشکی جنگنده آمریکا به این نفتکش را می‌بینید.